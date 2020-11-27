«Тоттенхэм», «Наполи» и «Рома» без проблем добились побед

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27 Ноября 2020, 00:54,
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Вторая порция матчей четвёртого тура Лиги Европы прошла без сюрпризов. «Тоттенхэм» повторно обыграл «Лудогорец» (4:0), дубль и результативная передача в активе Карлоса Винисиуса.
В матче памяти Диего Марадоны «Наполи» был сильнее «Риеки» (2:0). С таким же счетом «Рома» одолела «Клуж» и стала четвертой командой, которая пробилась в плей-офф Лиги Европы.
Протокол игры
|(1:0) Винисиус Карлос 16'
|(2:0) Винисиус Карлос 34'
|(3:0) Уинкс Гарри 63'
|(4:0) Лукас Моура 73'
Харт Джо 81' ( Уайтмэн Элфи ( 81') • Доэрти Мэтт • Санчес Давинсон • Танганга Джафет • Дэвис Бен • Уинкс Гарри • Н'Домбеле Тангай 52' 61' ( Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 61') • Бэйл Гарет 67' ( Кларк Джек ( 67') • Алли Деле 82' ( Скарлетт Дейн ( 82') • Лукас Моура 82' ( Уайт Харви ( 82') • Винисиус Карлос
Запасные: Кейн Гарри • Регилон Серхио • Сон Хынмин • Орье Серж • Сиссоко Мусса • Дайер Эрик • Остин Брендон
Илиев Пламен • Вердон Оливье • Моци Козмин • Григоре Драгош • Икоко Джордан • Баджи Стефан • Абель Анисе 68' ( Чибота Мавис ( 68') • Недялков Антон • Десподов Кирилл 43' 64' ( Текпетей Бернард ( 64') • Янков Доминик • Кешерю Клаудиу 6' 68' ( Каули ( 68')
Запасные: Дамьянов Дамьян • Стоянов Владислав • Терзиев Георги • Йорданов Иван • Жосуэ Са • Ману Элвис • Dimitar Mitkov
26 ноября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Протокол игры
|(1:0) Анастазио Армандо 41'
|(2:0) Лосано Ирвин 75'
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • Максимович Никола • Кулибали Калиду • Гулам Фаузи • Демме Диего 69' ( Мертенс Дрис ( 69') • Бакайоко Тьемуа • Политано Маттео 64' ( Лосано Ирвин ( 64') • Зелиньски Петр 64' ( Инсинье Лоренцо ( 64') • Элмас Элиф 69' ( Лоботка Станислав ( 69') • Петанья Андреа 81' ( Фабиан Руис ( 81')
Запасные: Оспина Давид • Руй Мариу • Контини Никита • Манолас Костас
Невистич Иван • Томечак Иван • Велкоски Дарко • Галович Нино • Смолчич Хрвое • Анастазио Армандо 74' 80' ( Браут Филип ( 80') • Мурич Роберт 78' ( Ятеке Стерлинг ( 78') • Гнезда-Черин Адам • Лончар Стьепан • Стефульж Даниэль • Андрияшевич Франко
Запасные: Распопович Момчило • Фриган Антонио • Путник Марко • Ходжа Велдин • Фриган Матия • Нволокор Давид
26 ноября. Стадион "Сан-Паоло" (Неаполь).
Протокол игры
|49' Дебелюх Габриэл (0:1)
|67' Верету Жордан (0:2)
Бэлгрэдян Кристиан • Сушич Матео • Маня Кристьян • Бурка Андрей • 66'Камора Мауру • 71'Джокович Дамьян • 43'Иту Кэтэлин 35' 51' ( Кипчу Александру ( 51') • Рондон Марио • Паун-Александру Константин 37' 71' ( Кырнац Николае ( 71') • Перейра Мишель • Дебелюх Габриэл 70' ( Войтуш Якуб ( 70')
Запасные: Жока Андрей • Хайдук Раул • Латовлевич Ясмин • Чоботарю Денис • Сандомерски Гжегож
Пау Лопес • Спинаццола Леонардо 64' ( Джеко Эдин ( 64') • Кристанте Бриан • Жуан Жезус • Перес Бруно • Вильяр Гонсало • Диавара Амаду 53' 76' ( Миланезе Томмазо ( 76') • Калафьори Рикардо • Пеллегрини Лоренцо 46' ( Верету Жордан ( 46') • Перес Карлес • Майораль Борха 64' ( Мхитарян Генрих ( 64')
Запасные: Педро Родригес • Карсдорп Рик • Берти Филиппо • Киерво Риккардо • Трипи Филиппо • Миранте Антонио
26 ноября. Стадион "Константин Рэдулеску".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Рома, Наполи