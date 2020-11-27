Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Тоттенхэм», «Наполи» и «Рома» без проблем добились побед

27 Ноября 2020, 00:54,

Global Look Press

Вторая порция матчей четвёртого тура Лиги Европы прошла без сюрпризов. «Тоттенхэм» повторно обыграл «Лудогорец» (4:0), дубль и результативная передача в активе Карлоса Винисиуса.

В матче памяти Диего Марадоны «Наполи» был сильнее «Риеки» (2:0). С таким же счетом «Рома» одолела «Клуж» и стала четвертой командой, которая пробилась в плей-офф Лиги Европы.

Протокол игры  
Тоттенхэм 4:0 Лудогорец
(1:0) Винисиус Карлос 16'    
(2:0) Винисиус Карлос 34'    
(3:0) Уинкс Гарри 63'    
(4:0) Лукас Моура 73'    
Харт Джо   81' (Уайтмэн Элфи (   81') Доэрти Мэтт Санчес Давинсон Танганга Джафет Дэвис Бен Уинкс Гарри Н'Домбеле Тангай   52'   61' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (   61') Бэйл Гарет   67' (Кларк Джек (   67') Алли Деле   82' (Скарлетт Дейн (   82') Лукас Моура   82' (Уайт Харви (   82') Винисиус Карлос
Запасные: Кейн Гарри Регилон Серхио Сон Хынмин Орье Серж Сиссоко Мусса Дайер Эрик Остин Брендон
Илиев Пламен Вердон Оливье Моци Козмин Григоре Драгош Икоко Джордан Баджи Стефан Абель Анисе   68' (Чибота Мавис (   68') Недялков Антон Десподов Кирилл   43'   64' (Текпетей Бернард (   64') Янков Доминик Кешерю Клаудиу   6'   68' (Каули (   68')
Запасные: Дамьянов Дамьян Стоянов Владислав Терзиев Георги Йорданов Иван Жосуэ Са Ману Элвис Dimitar Mitkov
26 ноября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Протокол игры  
Наполи 2:0 Риека
(1:0) Анастазио Армандо 41'    
(2:0) Лосано Ирвин 75'    
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Максимович Никола Кулибали Калиду Гулам Фаузи Демме Диего   69' (Мертенс Дрис (   69') Бакайоко Тьемуа Политано Маттео   64' (Лосано Ирвин (   64') Зелиньски Петр   64' (Инсинье Лоренцо (   64') Элмас Элиф   69' (Лоботка Станислав (   69') Петанья Андреа   81' (Фабиан Руис (   81')
Запасные: Оспина Давид Руй Мариу Контини Никита Манолас Костас
Невистич Иван Томечак Иван Велкоски Дарко Галович Нино Смолчич Хрвое Анастазио Армандо   74'   80' (Браут Филип (   80') Мурич Роберт   78' (Ятеке Стерлинг (   78') Гнезда-Черин Адам Лончар Стьепан Стефульж Даниэль Андрияшевич Франко
Запасные: Распопович Момчило Фриган Антонио Путник Марко Ходжа Велдин Фриган Матия Нволокор Давид
26 ноября. Стадион "Сан-Паоло" (Неаполь).
Протокол игры  
ЧФР Клуж 0:2 Рома
    49' Дебелюх Габриэл (0:1)
    67' Верету Жордан (0:2)
Бэлгрэдян Кристиан Сушич Матео Маня Кристьян Бурка Андрей   66' Камора Мауру   71' Джокович Дамьян   43' Иту Кэтэлин   35'   51' (Кипчу Александру (   51') Рондон Марио Паун-Александру Константин   37'   71' (Кырнац Николае (   71') Перейра Мишель Дебелюх Габриэл   70' (Войтуш Якуб (   70')
Запасные: Жока Андрей Хайдук Раул Латовлевич Ясмин Чоботарю Денис Сандомерски Гжегож
Пау Лопес Спинаццола Леонардо   64' (Джеко Эдин (   64') Кристанте Бриан Жуан Жезус Перес Бруно Вильяр Гонсало Диавара Амаду   53'   76' (Миланезе Томмазо (   76') Калафьори Рикардо Пеллегрини Лоренцо   46' (Верету Жордан (   46') Перес Карлес Майораль Борха   64' (Мхитарян Генрих (   64')
Запасные: Педро Родригес Карсдорп Рик Берти Филиппо Киерво Риккардо Трипи Филиппо Миранте Антонио
26 ноября. Стадион "Константин Рэдулеску".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Рома, Наполи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола