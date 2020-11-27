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Пепе претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

27 Ноября 2020, 08:30,

Global Look Press

На официальном сайте УЕФА представлены претенденты на звание лучшего футболиста недели по итогам матчей четвертого тура группового раунда Лиги Европы.

За индивидуальный приз поборются четыре игрока: вингер «Арсенала» Николя Пепе, забивший в матче с «Мольде» (3:0), форвард «Тоттенхэма» Карлос Винисиус, оформивший дубль в игре против «Лудогорца» (4:0), нападающий ПСВ Коди Гакпо, отличившийся голом и ассистом во встрече с ПАОКом (3:2), и хавбек «Байера» Карим Демирбай, отдавший голевую передачу в матче с «Хапоэль Б-Ш» (4:1).

Отдать голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Николя Пепе
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