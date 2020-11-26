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«Арсенал» победил, «Милан» набрал очко, «Лестер» упустил и вернул ничью на 90-й минуте

26 Ноября 2020, 22:52,

Global Look Press

В Лиге Европы завершилась первая часть матчей четвёртого тура. «Арсенал» спокойно обыграл «Мольде» (3:0) благодаря голам Николя Пепе, Райса Нелсона и Фоларина Балогуна, который забил спустя минуту после выхода на поле. «Канониры» вышли из группы и наверняка останутся первыми по итогам шести туров.

«Лестер» бился с «Брагой» за первое место в группе и дважды отыгрывался. Голы Харви Барнса и Люка Томаса едва позволили «лисам» остаться на вершине квартета и оформить выход в плей-офф, но  пропущенный гол на 90-й минуте мог все испортить, однако Джейми Варди успел все вернуть - 3:3!

«Милан» повторно не смог переиграть «Лилль». Гол Саму Кастильехо в начале второго тайма принес «россонери» только очко, так как соперник отыгрался - 1:1. «Доги» лидируют и на очко опережают итальянцев.

Протокол игры  
Мольде 0:3 Арсенал
    50' Пепе Николя (0:1)
    55' Нелсон Райс (0:2)
    83' Балогун Фоларин (0:3)
Линде Андреас Уинго Генри Синюан Шерифф Грегерсен Стиан   85' (Кнутсон Эрлинг (   85') Риса Бирк   81' (Брюнхильдсен Ола (   81') Эурснес Фредрик Хуссейн Эцаз   61' (Болли Матис (   61') Эллингсен Мартин Эйкрем Магнус   81' (Педерсен Маркус Гольмгрен (   81') Хестад Эйрик Джеймс Леке   61' (Омойджуфано Охи (   61')
Запасные: Ранмарк-Эриксен Матиас Кристенсен Тобиас Мострём Маттиас Кранинкс Александро
Рунарссон Рунар Седрик Соареш Луис Давид   46' (Холдинг Роб (   46') Мустафи Шкодран Мэйтленд-Найлс Эйнсли Пепе Николя Уиллок Джо   75' (Смит-Роу Эмил (   75') Джака Гранит   62' (Себальос Дани (   62') Нелсон Райс Нкетиа Эдди   82' (Балогун Фоларин (   82') Ляказетт Александр   75' (Тирни Киран (   75')
Запасные: Хейн Карл-Якоб Бельерин Эктор Мейси Мэтт Азиз Мигель Коттрелл Бен
26 ноября. Стадион "Акер" (Мёльде).
Протокол игры  
Брага 3:3 Лестер
(1:0) Али Мохамед Альмоатасембеллах 4'    
    9' Барнс Харви (1:1)
(2:1) Паулинью Жуан 24'    
    79' Томас Люк (2:2)
    90' Варди Джейми (3:3)
(3:2) Франсержио Родригес 90'    
Матеус Лима Эсгаю Рикарду Виана Бруно Тормена Витор Секейра Нуну Орта Рикарду   68' (Раул Силва (   68') Каштру Андре   87' (Орта Андре (   87') Али Мохамед Альмоатасембеллах   65' Медейруш Юри   77' (Франсержио Родригес (   77') Галено Вандерсон Паулинью Жуан   84'   87' (Шеттине Гильерме (   87'   90')
Запасные: Новаиш Жоау Руис Абель Фильо Жозе Карлос Магальяйнш Тьягу Рожериу Сантуш Роланду Жорже Hernani Infande
Шмейхель Каспер Фухс Кристиан   46' (Тилеманс Юри (   46') Эванс Джонни   53' Джастин Джеймс Олбрайтон Марк   52' Чодури Хамза Томас Люк Барнс Харви   62' (Варди Джейми (   62') Юндер Дженгиз   61' (Мэддисон Джеймс (   61') Прает Деннис   46' (Фофана Уэсли (   46') Ихеначо Келечи   69' (Перес Айосе (   69')
Запасные: Морган Уэс Якупович Элдин Менди Нампалис Уорд Дэнни II
26 ноября. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).

 

Протокол игры  
Лилль 1:1 Милан
    47' Кастильехо Самуэль (0:1)
(1:1) Бамба Джонатан 65'    
Меньян Майк Пье Жереми   12'   79' (Джало Тьягу (   79') Фонте Жозе Ботман Свен Мандава Рейнилду Араужо Луис   75' (Лихаджи Исаак (   75') Шека   28'   63' (Сумаре Бубакари (   63'   67') Андре Бенжамин Бамба Джонатан Дэвид Джонатан Язиджи Юсуф   63' (Иконе Жонатан (   63')
Запасные: Веа Тимоти Сумаоро Адама Йилмаз Бурак Ниассе Шейх Шевалье Люка Карнезис Орестис Брадарич Домагой
Доннарумма Джанлуиджи Далот Диогу Габбия Маттео Кьяер Симон Тео Эрнандес Хёуге Йенс   77' (Крунич Раде (   77') Тонали Сандро Беннасер Исмаэль   45' Кастильехо Самуэль Чалханоглу Хакан   61' (Диас Брахим (   61') Ребич Анте   61' (Коломбо Лоренцо (   61')
Запасные: Дуарте Леонардо Конти Андреа Кесси Франк Мальдини Даниэль Романьоли Алессио Калюлю Пьер Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан Калабрия Давиде
26 ноября. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Милан, Лестер
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