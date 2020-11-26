«Арсенал» победил, «Милан» набрал очко, «Лестер» упустил и вернул ничью на 90-й минуте

В Лиге Европы завершилась первая часть матчей четвёртого тура. «Арсенал» спокойно обыграл «Мольде» (3:0) благодаря голам Николя Пепе, Райса Нелсона и Фоларина Балогуна, который забил спустя минуту после выхода на поле. «Канониры» вышли из группы и наверняка останутся первыми по итогам шести туров.

«Лестер» бился с «Брагой» за первое место в группе и дважды отыгрывался. Голы Харви Барнса и Люка Томаса едва позволили «лисам» остаться на вершине квартета и оформить выход в плей-офф, но пропущенный гол на 90-й минуте мог все испортить, однако Джейми Варди успел все вернуть - 3:3!

«Милан» повторно не смог переиграть «Лилль». Гол Саму Кастильехо в начале второго тайма принес «россонери» только очко, так как соперник отыгрался - 1:1. «Доги» лидируют и на очко опережают итальянцев.