«Арсенал» победил, «Милан» набрал очко, «Лестер» упустил и вернул ничью на 90-й минуте

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26 Ноября 2020, 22:52,
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В Лиге Европы завершилась первая часть матчей четвёртого тура. «Арсенал» спокойно обыграл «Мольде» (3:0) благодаря голам Николя Пепе, Райса Нелсона и Фоларина Балогуна, который забил спустя минуту после выхода на поле. «Канониры» вышли из группы и наверняка останутся первыми по итогам шести туров.
«Лестер» бился с «Брагой» за первое место в группе и дважды отыгрывался. Голы Харви Барнса и Люка Томаса едва позволили «лисам» остаться на вершине квартета и оформить выход в плей-офф, но пропущенный гол на 90-й минуте мог все испортить, однако Джейми Варди успел все вернуть - 3:3!
«Милан» повторно не смог переиграть «Лилль». Гол Саму Кастильехо в начале второго тайма принес «россонери» только очко, так как соперник отыгрался - 1:1. «Доги» лидируют и на очко опережают итальянцев.
|50' Пепе Николя (0:1)
|55' Нелсон Райс (0:2)
|83' Балогун Фоларин (0:3)
|(1:0) Али Мохамед Альмоатасембеллах 4'
|9' Барнс Харви (1:1)
|(2:1) Паулинью Жуан 24'
|79' Томас Люк (2:2)
|90' Варди Джейми (3:3)
|(3:2) Франсержио Родригес 90'
|47' Кастильехо Самуэль (0:1)
|(1:1) Бамба Джонатан 65'
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Милан, Лестер