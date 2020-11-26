«Арсенал», «Лестер» и «Хоффенхайм» - первые участники плей-офф Лиги Европы

По итогам некоторых матчей четвёртого тура Лиги Европы можно назвать первых счастливчиков, которые гарантированно сыграют в февральских матчах на выбывание.

Группа В: «Арсенал».

Группа G: «Лестер».

Группа L: «Хоффенхайм».

«Канониры» и представители Бундеслиги - пока единственные участники Лиги Европы, которые идут по дистанции без потерь, проведя по четыре матча. Конкурент «Хоффенхайма» «Црвена Звезда» имеет мизерные шансы упустить место в плей-офф, но все же пока не может считаться участником плей-офф. «Лестер» же провел драматичный матч против «Браги» на выезде, трижды отыгрывался, пропустил на 90-й минуте и все равно успел спастись - 3:3.