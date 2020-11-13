Моуринью дисквалифицирован на один матч Лиги Европы

Португальский наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил дисквалификацию на один матч в Лиге Европы.

Португальца признали виновным в нарушении временной субординации Лиги Европы в матче против «Антверпена». Об этом сообщил дисциплинарный комитет УЕФА.

Матч должен был начаться в 17:55 по местному времени, но в итоге стартовал через несколько минут, что привело к задержке. Напомним, что тогда его команда проиграла со счётом 0:1.

Кроме дисквалификации «шпоры» будут оштрафованы на сумму в 25 тысяч евро.

Стоит напомнить, что вместе с «Антверпеном» «Тоттенхэм» возглавляет группу J.