Гвардиола: «Первый тайм не получился»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Севильей» - подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили первыми, но смогли позже ответить тремя голами. Наставник команды прокомментировал итоги игры.

- Мы испытывали сложности в первом тайме. Второй тайм был лучше, мы забили очень хорошие голы. Мы стянули больше сил к штрафной площади, в то время как в первом тайме игроки играли шире. Я доволен и рад за всех, в частности, за молодежь, которая опробовала вкус Лиги чемпионов и обыграла «Севилью». Неплохо, - цитирует Гвардиолу BT Sport.