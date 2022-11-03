Рубен Диаш: «Жаль, что пропустили, не хотели»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Севильей» - подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили первыми, но смогли позже ответить тремя голами. Итоги матча прокомментировал Рубен Диаш - защитник английской команды.

- Мы добились желаемого результата, за исключением того, что пропустили. Мы не хотели пропускать. Это был ничего не значащий для нас матч, но нам нельзя было сбавлять ритм, сейчас так плотно, что расслабишься в одной игре, и потом не вытянешь в следующей. В первом тайме мы действительно сдали, но во втором вернулись, - цитирует Диаша BT Sport.