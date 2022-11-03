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Сампаоли объяснил, за счёт чего «Манчестер Сити» победил «Севилью»

03 Ноября 2022 • 09:04 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Севилья
окончен

Наставник испанской «Севильи» Хорхе Сампаоли высказался о поражении от «Манчестер Сити» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу английского клуба.

«Это был матч равных команд, если не считать тот факт, что мы допустили ненужные ошибки во второй половине встречи. Благодаря этим моментам «горожане» получили преимущество. «Манчестер Сити» серьезно прибавил после перерыва благодаря заменам. Мы же неплохо в целом действовали, но невынужденные ошибки стали отрицательным моментом», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» выиграл группу, а «Севилья» финишировала на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Сити Хорхе Сампаоли
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