Известны составы на матч между «Манчестер Сити» и «Севильей»

Тренерские штабы «Манчестер Сити» и «Севильи» назвали стартовые составы на заключительную игру групповой стадии Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Ортега, Гомес, Диаш, Стоунс, Аканджи, Гюндоган, Родри, Силва, Фоден, Альварес, Марез.

«Севилья»: Буну, Теллес, Рекик, Гудель, Монтьель, Дилейни, Хордан, Гомес, Иско, Ламела, Мир.

Отметим, что оба коллектива уже знают свои места в турнирной таблице. «Горожане» выиграли группу G, а «Севилья» пойдёт в очередной поход за трофеем Лиги Европы. Стартовый свисток судьи в Манчестере прозвучит в 23:00 по московскому времени.

