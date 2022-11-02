Сампаоли: «Манчестер Сити» Гвардиолы – самая стабильная команда мира»

Наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился мыслями о «Манчестер Сити» в преддверии матча Лиги чемпионов.

В среду испанский коллектив сыграет в гостях против действующих чемпионов Англии в последнем туре группового этапа.

«Гвардиола добился огромных успехов в «Манчестер Сити», но Лига чемпионов – очень своеобразный, особенный турнир. «Сити» ещё не доводилось его выигрывать, но, возможно, при Гвардиоле команда заслуживала этого, причём не один раз.

Думаю, «Манчестер Сити» – лучшая команда Англии и одна из лучших в Европе, но футбол не всегда логичен, и лучшие не всегда выигрывают трофеи. Команда Гвардиолы демонстрирует стабильность, которую не смог повторить никто во всём мировом футболе», – заявил Сампаоли.