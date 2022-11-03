«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Севильей»

«Манчестер Сити» и «Севилья» провели матч шестого тура Лиги чемпионов, который ни для кого ничего не решал. После получаса игры Рафа Мир с углового головой пробил в цель. «Горожане» в целом были активнее, но смогли забить только после перерыва. Рико Льюис ворвался в штрафную справа и точно пробил в ближний угол ворот. Кевин де Брёйне создал момент для Хулиана Альвареса, тот обыграл голкипера и пробил под перекладину. Точку поставил Рияд Марез - 3:1.
«Сити» в любом случае первый, соперник - третий.
Протокол игры
|31'Мир Рафа (0:1)
|(1:1) Льюис Рико52'
|(2:1) Альварес Хулиан73'
|(3:1) Марез Рияд83'
Ортега Штефан•Льюис Рико85' (Канселу Жоау (85') •Диаш Рубен•Лапорт Эмерик•Гомес Серхио70' (Уилсон-Эсбранд Джош (70') •Палмер Коул70' (Де Брёйне Кевин (70') •Гюндоган Илкай57' (Силва Бернарду (57') •Фоден Фил•Марез Рияд•Альварес Хулиан•Грилиш Джек46' (Родри Эрнандес (46')
Запасные: Аке Натан•Эдерсон Мораес•Стоунс Джон•Карсон Скотт
Буну Яссин•Кармона Хосе Анхель•Маркан Маркос45' (Гудель Неманья (45') •Рекик Карим•Монтьель Гонсало•Акунья Маркос46' (Теллес Алекс (46') •Мир Рафа•Ракитич Иван67' (Хордан Хоан (67') •Дилейни Томас•Иско Аларкон57' (Ламела Эрик (57') •Гомес Алехандро46' (Сусо Хесус (46')
02 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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