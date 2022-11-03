Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Севильей»

03 Ноября 2022 • 00:56 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Севилья
окончен

«Манчестер Сити» и «Севилья» провели матч шестого тура Лиги чемпионов, который ни для кого ничего не решал. После получаса игры Рафа Мир с углового головой пробил в цель. «Горожане» в целом были активнее, но смогли забить только после перерыва. Рико Льюис ворвался в штрафную справа и точно пробил в ближний угол ворот. Кевин де Брёйне создал момент для Хулиана Альвареса, тот обыграл голкипера и пробил под перекладину. Точку поставил Рияд Марез - 3:1.

«Сити» в любом случае первый, соперник - третий.

Протокол игры  
Манчестер Сити3:1Севилья
  31'Мир Рафа (0:1)
(1:1) Льюис Рико52'  
(2:1) Альварес Хулиан73'  
(3:1) Марез Рияд83'  
Ортега ШтефанЛьюис Рико 85' (Канселу Жоау ( 85') Диаш РубенЛапорт ЭмерикГомес Серхио 70' (Уилсон-Эсбранд Джош ( 70') Палмер Коул 70' (Де Брёйне Кевин ( 70') Гюндоган Илкай 57' (Силва Бернарду ( 57') Фоден ФилМарез РиядАльварес ХулианГрилиш Джек 46' (Родри Эрнандес ( 46')
Запасные: Аке НатанЭдерсон МораесСтоунс ДжонКарсон Скотт
Буну ЯссинКармона Хосе АнхельМаркан Маркос 45' (Гудель Неманья ( 45') Рекик КаримМонтьель ГонсалоАкунья Маркос 46' (Теллес Алекс ( 46') Мир РафаРакитич Иван 67' (Хордан Хоан ( 67') Дилейни ТомасИско Аларкон 57' (Ламела Эрик ( 57') Гомес Алехандро 46' (Сусо Хесус ( 46')
Запасные: Дольберг КасперДмитрович МаркоФлорес АльбертоСалас КикеНавас ХесусФернандо РежесЯнузай АднанАльварес Карлос
02 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

Видео

0:1. Гол Рафаэля Мира (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Рафаэля Мира (видео). Лига чемпионов. Футбол
Гюндоган бьет в ближний угол (видео). Лига чемпионов. Футбол
Гюндоган бьет в ближний угол (видео). Лига чемпионов. Футбол
Дальний удар Льюиса (видео). Лига чемпионов. Футбол
Дальний удар Льюиса (видео). Лига чемпионов. Футбол
Палмер пробил выше ворот (видео). Лига чемпионов. Футбол
Палмер пробил выше ворот (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Селтик Селтик
5
1
1.10 9.00 17.00
Видео
Окончен
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
0
4
Видео
Окончен
Челси Челси
Динамо Загреб Динамо Загреб
2
1
1.27 6.20 10.00
Видео
Окончен
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Бенфика Бенфика
1
6
4.50 4.00 1.73
Видео
Окончен
Милан Милан
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
4
0
1.58 4.50 5.90
Видео
Окончен
Копенгаген Копенгаген
Боруссия Д Боруссия Д
1
1
4.40 4.00 1.75
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Севилья Севилья
3
1
1.30 5.90 10.50
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
ПСЖ ПСЖ
1
2
5.10 4.30 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
01:26 · Лига чемпионов
Салах и Мбаппе – лучшие бомбардиры Лиги чемпионов
01:05 · Лига чемпионов
Все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
00:58 · Лига чемпионов
«Копенгаген» и «Боруссия» разошлись миром
00:57 · Лига чемпионов
«Челси» был сильнее загребского «Динамо», пропустив первым
00:56 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Севильей»
00:55 · Лига чемпионов
«Бенфика» забила 6 мячей в Израиле и на 90-й минуте подвинула «ПСЖ» с первого места 1
00:53 · Лига чемпионов
«Милан» разгромил «Ред Булл Зальцбург» и стал последним участником плей-офф
00:46 · Лига чемпионов
Бывший вратарь «Милана»: «Квалификация в плей-офф очень важна»
00:39 · Лига чемпионов
Жиру - самый возрастной игрок, поучаствовавший в трёх забитых голах в одном матче ЛЧ
00:31 · Лига чемпионов
Сенсационное поражение от «Шерифа» остаётся единственной домашней неудачей «Реала» при Анчелотти в группах ЛЧ
00:23 · Лига чемпионов
«Селтик» и «Рейнджерс» на двоих установили новый антирекорд Лиги чемпионов
00:21 · Лига чемпионов
«Тоттенхэм»: «После операции Сон начнет реабилитацию с нашим медицинским персоналом»
00:13 · Лига чемпионов
«Селтик» выдал свой худший сезон в Лиге чемпионов за всю историю клуба
00:09 · Лига чемпионов
Харт: «Два пенальти предопределили наше поражение»
00:05 · Лига чемпионов
«Селтик» установил антирекорд Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем