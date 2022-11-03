«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Севильей»

«Манчестер Сити» и «Севилья» провели матч шестого тура Лиги чемпионов, который ни для кого ничего не решал. После получаса игры Рафа Мир с углового головой пробил в цель. «Горожане» в целом были активнее, но смогли забить только после перерыва. Рико Льюис ворвался в штрафную справа и точно пробил в ближний угол ворот. Кевин де Брёйне создал момент для Хулиана Альвареса, тот обыграл голкипера и пробил под перекладину. Точку поставил Рияд Марез - 3:1.

«Сити» в любом случае первый, соперник - третий.

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