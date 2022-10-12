Сампаоли оценил игру «Севильи» в матче с «Боруссией»

Наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли высказался об игре своей команды в поединке группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:1).

«Севилья» превосходила соперника во многих аспектах. Думаю, мы сделали шаг вперед. Наши перспективы в группе? Сейчас мы только начинаем привыкать друг к другу. Когда полностью наладим свою игру, тогда можно будет загадывать наперед. В данный момент я думаю только о следующем матче», - передает слова специалиста газета Marca.

Напомним, что Сампаоли занял пост главного тренера андалусийского коллектива в начале текущего месяца.