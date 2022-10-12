Терзич объяснил, почему «Боруссия» не смогла победить «Севилью»

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о ничейном результате в матче с испанской «Севильей» (1:1).

«Боруссия» проявила слабую активность в начале встречи. Команда действовала достаточно глубоко, из-за чего имела очень мало моментов. После перерыва мы начали играть намного сильнее, однако было заметно, что у команды накопилась усталость. Это привело к тому, что в заключительной фазе матча мы не смогли обострить игру и добиться победы», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

За два тура до завершения групповой стадии «Боруссия» набрала семь баллов и занимает второе место в квартете.