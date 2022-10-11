Беллингем — самый молодой игрок, кто забил в четырех подряд играх Лиги чемпионов

Английский талант дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем продолжает подтверждать свой уровень очередным достижением в рамках Лиги чемпионов.

Хавбек отличился во встрече четвёртого тура главного еврокубка против «Севильи», забив гол в каждой из игр текущего сезона ЛЧ. 19-летний англичанин стал самым молодым футболистом с подобной серией в Лиге чемпионов. Что интересно, все свои мячи в нынешней кампании Беллингем забил именно в континентальном соревновании.

К середине второго тайма во встрече на «Сигнал Идуна Парке» команды не могут определить сильнейшего. Счёт матча – 1:1.

