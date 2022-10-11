«Боруссия» не смогла повторно обыграть «Севилью»

«Боруссия» Дортмунд могла досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов в случае повторной победы над «Севильей». Но на сей раз игра получилась равной. В середине первого тайма у гостей сработал стандарт, с подачи Ивана Ракитича Танги Ньянзу головой переправил мяч в цель. Соперник ответил комбинацией с заключительным ударом Джуда Беллингема, и от того же Ньянзу мяч срикошетил без шансов для вратаря.
В итоге ничья 1:1. «Боруссия» вторая с 7 очками, соперник делит третье место, набрав 2 балла.
Протокол игры
|18'Ньянзу Танги (0:1)
|(1:1) Беллингем Джуд35'
Кобель Грегор•Мёнье Тома83' (Шлоттербек Нико (83') •Зюле Никлас•Хуммельс Матс•Роте Том46' (Геррейро Рафаэль (46') •Беллингем Джуд•Эзкан Салих• 90'Адейеми Карим71' (Азар Торган (71') •Брандт Юлиан•Мален Дониэлл71' (Джованни Рейна (71') •Модест Антони64' (Мукоко Юссуфа (64')
Буну Яссин•Кармона Хосе Анхель•Ньянзу Танги•Маркан Маркос•Навас Хесус•Акунья Маркос71' (Теллес Алекс (71') •Гудель Неманья• 84'Ракитич Иван•Сусо Хесус59' (Иско Аларкон (59') •Ламела Эрик•Эн-Несири Юссеф59' (Янузай Аднан (59')
11 октября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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