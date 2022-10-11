«Боруссия» не смогла повторно обыграть «Севилью»

«Боруссия» Дортмунд могла досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов в случае повторной победы над «Севильей». Но на сей раз игра получилась равной. В середине первого тайма у гостей сработал стандарт, с подачи Ивана Ракитича Танги Ньянзу головой переправил мяч в цель. Соперник ответил комбинацией с заключительным ударом Джуда Беллингема, и от того же Ньянзу мяч срикошетил без шансов для вратаря.

В итоге ничья 1:1. «Боруссия» вторая с 7 очками, соперник делит третье место, набрав 2 балла.

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