Беллингем высказался о ничьей с «Севильей»

Один из лидеров дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем высказался о ничейном результате поединка против испанской «Севильи» (1:1).

«Скажу честно, намного приятнее забивать и добиваться победы. В этом матче я не праздновал так, как раньше, ведь мы не выигрывали на тот момент. Моя же цель – приносить победы команде. Впрочем, команда на втором месте. Это меня радует», - передает слова английского полузащитника пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «Боруссия» с семью очками занимает второе место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на три балла.