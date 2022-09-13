Симеоне рассказал о прогрессе «Атлетико»

Аргентинский тренер Диего Симеоне, который является наставником мадридского «Атлетико», высказался об игровой форме своей команды в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Байера».

«Команда всегда находится в поиске положительного результата. Это иногда заставляет нас спешить и совершать необдуманные действия. Мы работаем над этим. Думаю, наш прогресс был заметен в последнем матче с «Сельтой», - передает слова Симеоне пресс-служба «матрасников».

Матч между «Байером» и «Атлетико» состоится сегодня, 13 сентября, в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.