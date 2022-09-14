Симеоне – о матче с «Байером»: «Эту игру нужно поскорее забыть»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о неудаче своей команды в матче Лиги чемпионов против «Байера».

Коллектив из Леверкузена добыл победу, поразив ворота на 84-й и 87-й минутах.

«В первом тайме «Атлетико» имел два или три момента, но не воспользовался ими. Мы упустили шансы обернуть игру в свою пользу, а соперник сделал это после 80-й минуты. Второй гол, пропущенный в результате контратаки, снял все вопросы. Нам нужно забыть об этом матче и двигаться дальше», – заявил на послематчевой пресс-конференции аргентинский специалист.

Лидером группы B после двух туров является бельгийский «Брюгге» с шестью очками. В активе «Атлетико» и «Байера» по три балла, а «Порту» проиграл оба стартовых матча.