Капитан «Атлетико»: «Байер» заслуженно победил»

Капитан мадридского «Атлетико» Коке поделился мнением о поражении от леверкузенского «Байера» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба.

«Было ощущение, что «Атлетико» контролировал ход матча, ничего особенного не происходило у наших ворот. Но затем соперник смог реализовать две контратаки. Думаю, мы могли рассчитывать на большее в этом матче. Игроки команды должны быть самокритичными. Стоит признать, в этой встрече соперник заслуженно победил», - передает слова полузащитника Movistar.

После двух туров на счету «матрасников» три балла.