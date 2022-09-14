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Лига чемпионов

Капитан «Атлетико»: «Байер» заслуженно победил»

 
14 Сентября 2022 • 08:54 Комментировать
Байер Л
2:0
Атлетико М
окончен

Капитан мадридского «Атлетико» Коке поделился мнением о поражении от леверкузенского «Байера» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба.

«Было ощущение, что «Атлетико» контролировал ход матча, ничего особенного не происходило у наших ворот. Но затем соперник смог реализовать две контратаки. Думаю, мы могли рассчитывать на большее в этом матче. Игроки команды должны быть самокритичными. Стоит признать, в этой встрече соперник заслуженно победил», - передает слова полузащитника Movistar.

После двух туров на счету «матрасников» три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Коке
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