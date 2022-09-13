Симеоне рассказал, как «Байер» сыграет с «Атлетико»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о леверкузенском «Байере», против которого его подопечные сыграют во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Я наблюдал за их игрой в последних двух матчах Бундеслиги, а также во встрече с «Брюгге» в первом туре. Мне понравилась эта команда, она демонстрирует хорошую скорость, ее футболисты очень много передвигаются по полю. Думаю, они отдадут владение мячом нам, и буду играть на контратаках. «Байер» попытается воспользоваться скоростью своих футболистов, особенно в середине поля», - передает слова аргентинца клубная пресс-служба.

Матч «Байер» - «Атлетико» пройдет 13 сентября в Германии.