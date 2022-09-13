«Байер» дожал «Атлетико» в самой концовке

Ужасно стартовавший «Байер» играл против «Атлетико» в Лиге чемпионов. Команда Диего Симеоне, как и неделю назад, оставила все голы на самую-самую концовку. Вот только сегодня мячи влетали в ее ворота.
В начале второго тайма в одной атаке Патрик Шик и Адам Гложек зарядили в каркас ворот. Уже в конце Роберт Андрих не упустил свой шанс, получив мяч от партнера, и с 15 метров открыл счет. Жереми Фримпонг снова ассистировал спустя три минуты, и уже Мусса Диаби в касание еще раз огорчил гостей - 2:0. У сегодняшних соперников по три очка в таблице.
Протокол игры
|(1:0) Андрих Роберт84'
|(2:0) Диаби Мусса87'
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон• 32'Та Джонатан• 39'Тапсоба Эдмон89' (Баккер Митчел (89') •Инкапье Пьеро•Демирбай Керем•Андрих Роберт• 77'Диаби Мусса89' (Арангис Чарлес (89') •Гложек Адам69' (Фримпонг Жереми (69') •Хадсон-Одои Каллум90' (Амири Надим (90') •Шик Патрик89' (Азмун Сердар (89')
Грбич Иво•Витсель Аксель•Фелипе Аугусто IV•Эрмосо Марио•Молина Науэль63' (Гризманн Антуан (63') •Мандава Рейнилду62' (Карраско Янник (62') •Льоренте Маркос•Коке Хорхе•Ньигес Сауль46' (Де Пауль Родриго (46') •Мората Альваро73' (Корреа Анхель (73') •Фелиш Жоау73' (Кунья Матеус (73')
13 сентября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Видео
Бан пользователя