«Байер» дожал «Атлетико» в самой концовке

Ужасно стартовавший «Байер» играл против «Атлетико» в Лиге чемпионов. Команда Диего Симеоне, как и неделю назад, оставила все голы на самую-самую концовку. Вот только сегодня мячи влетали в ее ворота.

В начале второго тайма в одной атаке Патрик Шик и Адам Гложек зарядили в каркас ворот. Уже в конце Роберт Андрих не упустил свой шанс, получив мяч от партнера, и с 15 метров открыл счет. Жереми Фримпонг снова ассистировал спустя три минуты, и уже Мусса Диаби в касание еще раз огорчил гостей - 2:0. У сегодняшних соперников по три очка в таблице.

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