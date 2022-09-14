Игрок «Байера» высказался о победе над «Атлетико»

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов леверкузенский «Байер» на своем поле одержал победу над мадридским «Атлетико» со счетом 2:0. Своими впечатлениями от поединка поделился полузащитник «фармацевтов» Роберт Андрих.

«Было не так просто, хотя мне понравилось. Сейчас очень много мыслей в моей голове. Я забил первый мяч в Лиге чемпионов, у меня столько эмоций, что трудно передать словами. Думаю, мы могли забить намного раньше. Горжусь нашим выступлением», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В третьем туре леверкузенский коллектив на выезде встретится с «Порту». Матч пройдет 4 октября.