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Лига чемпионов

Алькантара идет на повторение рекорда Зеедорфа

04 Мая 2022 • 16:21 Комментировать
Ливерпуль
...
Manchester City/Real Madrid
28.05 22:00

Английский «Ливерпуль» пробился в финал Лиги чемпионов, и это означает, что испанский футболист Тьяго Алькантара может сыграть в финале турнира уже с третьей командой. Ранее Тьяго Алькантара выигрывал Лигу чемпионов в 2011 году с «Барселоной», а затем в 2020 с «Баварией».

Если он выиграет ее с «Ливерпулем», то станет вторым игроком после голландца Кларенса Зеедорфа, который выигрывал турнир с тремя разными клубами. Впервые Зеедорф сделал это в 1995 году с амстердамским «Аяксом», затем повторил это уже в составе мадридского «Реала» в 1998, и, наконец, выигрывал с итальянским «Миланом» - в 2003 и в 2007 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара
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ЛИВЕРПУЛЬ MANCHESTER CITY/REAL MADRID
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04.05  22:00 Реал Мадрид ... Манчестер Сити 3.30 3.70 2.16
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