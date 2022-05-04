Алькантара идет на повторение рекорда Зеедорфа

Английский «Ливерпуль» пробился в финал Лиги чемпионов, и это означает, что испанский футболист Тьяго Алькантара может сыграть в финале турнира уже с третьей командой. Ранее Тьяго Алькантара выигрывал Лигу чемпионов в 2011 году с «Барселоной», а затем в 2020 с «Баварией».

Если он выиграет ее с «Ливерпулем», то станет вторым игроком после голландца Кларенса Зеедорфа, который выигрывал турнир с тремя разными клубами. Впервые Зеедорф сделал это в 1995 году с амстердамским «Аяксом», затем повторил это уже в составе мадридского «Реала» в 1998, и, наконец, выигрывал с итальянским «Миланом» - в 2003 и в 2007 годах.