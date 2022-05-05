«Ливерпуль» и «Реал» в рекордный третий раз встретятся в финале Лиги чемпионов

В среду «Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов. Как известно, соперником мадридцев станет «Ливерпуль», который днём ранее прошёл «Вильярреал».

«Ливерпуль» и «Реал» в третий раз в истории сыграют друг с другом в финале главного еврокубка. В сезоне 2017/18 в решающем матче в Киеве испанский клуб был сильнее со счётом 3:1. До этого команды встречались в 1981-м году, и тогда победили мерсисайдцы со счётом 1:0. Интересно, что тогда финал состоялся в Париже, там же где будет сыгран решающий матч и нынешнего сезона.

Интересно, что никто ранее в истории турнира трижды в финалах Лиги чемпионов не встречался.

Финал Лиги чемпионов состоится 28-го мая.