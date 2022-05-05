Салах жаждет мести: египтянин отреагировал на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал выход мадридского «Реала» в финал Лиги чемпионов.

Днём ранее «Ливерпуль» разобрался с испанским «Вильярреалом» (5:2 по сумме двух встреч), став первым финалистом. Сегодня определился второй участник финала – им стал мадридский «Реал», в драматичной битве одолевший «Манчестер Сити».

Таким образом, мир увидит повторение финала четырёхлетней давности, когда «сливочные» взяли верх над «Ливерпулем» (3:1), а Мохамед Салах получил травму в столкновении с Серхио Рамосом.

«Мы должны свести счёты», – написал египетский футболист в социальных сетях сразу после сегодняшнего триумфа «Реала».

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 28 мая.