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Лига чемпионов

Салах жаждет мести: египтянин отреагировал на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

05 Мая 2022 • 02:56 Комментировать
Ливерпуль
...
Manchester City/Real Madrid
28.05 22:00

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал выход мадридского «Реала» в финал Лиги чемпионов.

Днём ранее «Ливерпуль» разобрался с испанским «Вильярреалом» (5:2 по сумме двух встреч), став первым финалистом. Сегодня определился второй участник финала – им стал мадридский «Реал», в драматичной битве одолевший «Манчестер Сити».

Таким образом, мир увидит повторение финала четырёхлетней давности, когда «сливочные» взяли верх над «Ливерпулем» (3:1), а Мохамед Салах получил травму в столкновении с Серхио Рамосом.

«Мы должны свести счёты», – написал египетский футболист в социальных сетях сразу после сегодняшнего триумфа «Реала».

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 28 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Мохамед Салах
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ЛИВЕРПУЛЬ MANCHESTER CITY/REAL MADRID
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окончен после доп. времени Реал Мадрид 3:1 Манчестер Сити 3.05 4.30 2.15
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