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Лига чемпионов

Стало известно, кто может стать главным арбитром финала Лиги чемпионов

04 Мая 2022 • 11:43 Комментировать
Ливерпуль
...
Manchester City/Real Madrid
28.05 22:00

Известный французский арбитр Клеман Тюрпен является фаворитом на то, чтобы получить назначение на предстоящий финал Лиги чемпионов.

По информации издания Mundo Deportivo, французский рефери вполне может получить назначение на финал самого престижного клубного турнира планеты. Тюрпен в прошлом сезоне уже обслуживал большой матч. Французский арбитр успешно отработал финал Лиги Европы, в котором играли «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Тюрпен также был резервным арбитром во время финала Лиги чемпионов в 2018 году.

Напомним, что первым финалистом Лиги чемпионов стал «Ливерпуль», который обыграл «Вильярреал». Вторую путёвку между собой разыграют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Клеман Тюрпен
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ЛИВЕРПУЛЬ MANCHESTER CITY/REAL MADRID
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04.05  22:00 Реал Мадрид ... Манчестер Сити 3.30 3.70 2.16
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