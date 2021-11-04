Консейсау отреагировал на ничейный результат в матче «Порту» и «Милана»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау оценил действия подопечных в поединке 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Миланом». В Италии команды не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

Специалист похвалил своих подопечных, отметив, что «Порту» неплохо смотрелся в двух матчах с «Миланом». Тренер посетовал, что не все удары по воротам соперника были точными.

По словам Консейсау, на его команду оказывалось колоссальное давление.

«Порту» превзошел соперника в прессинге. После перерыва мы снизили темп. К сожалению, так и не смогли забить второй гол», — приводит слова Консейсау Football Italia.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Порту» проведёт 7 декабря. «Драконы» примут мадридский «Атлетико».