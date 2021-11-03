Жиру рассказал, чего не хватило «Милану» в игре с «Порту»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру поделился своими переживаниями после ничьи с «Порту» в рамках группового этапа Лиги чемпионов, из-за которой у итальянцев практически не осталось шансов на выход в плей-офф.

«Сложно играть против опытных коллективов, которые каждый год выступают на подобном уровне. Мы же, наоборот, очень молодая команда, но не хочу, чтобы это было оправданием. Мы неплохо провели эти поединки, но где-то также не хватало везения», - сказал Жиру на послематчевом интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, что «Милан» не сумел добыть победу в четырех стартовых турах, что случилось впервые в истории клуба.