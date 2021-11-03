Пиоли считает, что «Милану» было по силам обыграть «Порту»

Не сумев обыграть «Порту» в домашних стенах, «Милан» поставил себя в крайне неудобное положение перед двумя заключительными турами группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер команды Стефано Пиоли считает, что его подопечные могли избежать подобного расклада событий.

«Могли сыграть лучше, этот соперник нам по силам. «Порту» - сильный и слаженный коллектив, но мы допустили слишком много оплошностей. Мы должны были диктовать свои условия, но все заканчивалось так, как того хотели португальцы. Добавлю, что я увидел и позитивные моменты в нашей игре. Постараемся реабилитироваться на выходных во время дерби», - прокомментировал специалист на послематчевой пресс-конференции.