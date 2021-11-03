«Милан» впервые в истории не смог победить в четырех стартовых турах Лиги чемпионов

«Милан» наконец-то набрал очки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Порту», но это по большему счету не помогло итальянской команде улучшить свое положение в турнирной таблице квартета. Более того, подопечные Стефано Пиоли установили антирекорд клуба.

Еще никогда в своей истории «Милан» не уходил с поля без побед в четырех стартовых турах группового этапа, такой информацией поделился статистический портал Opta. Таким образом, у серебряного призера Серии А практически не осталось шансов на выход в стадию плей-офф.

Напомним, что в прошлом сезоне «Милану» впервые за долгие годы удалось квалифицироваться в Лигу чемпионов, прервав тем самым длительную серию из неудач во внутреннем первенстве.