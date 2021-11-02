«Челси» забил лишь один гол «Мальмё» и победил

В Швеции играли соперники «Зенита» по Лиге чемпионов, «Мальмё» и «Челси». Лондонцы господствовали на поле и регулярно обстреливали чужие ворота, но мяч то летел мимо, то здорово играл голкипер. У «Мальмё» моменты создавались только на контратаках, но редкие удары не достигали цели. Лондонцы вырвали победу на 56-й минуте. Каллум-Хадсон Одои промчался по правому краю поля и создал момент для Хакима Зиеша, который замкнул дальнюю штангу.
1:0, и «Челси» с 9 очками настиг лидеров из «Ювентуса».
Протокол игры
|56' Зиеш Хаким (0:1)
Далин Юхан • Ахмедходжич Анел • Нильсен Лассе • Брорссон Франц • Бергет Йо Инге 86' ( Бирманчевич Велько ( 86') • Ракип Эрдаль 86' ( Ларссон Эрик ( 86') • Инносент Бонке • Пенья Серхио 58' ( Ольссон Мартин ( 58') • Рикс Сёрен 58' ( Левицки Оскар ( 58') • Колак Антонио-Мирко • Нанаси Себастьян 74' ( Налич Ади ( 74')
Запасные: Диавара Исмаэль • Гваргис Питер • Эльборг Мелкер • Мойсандер Никлас • Эйле Ноа • Абубакари Малик
Менди Эдуар • Кристенсен Андреас • Силва Тьяго • 69'Рюдигер Антонио • Аспиликуэта Сесар • Лофтус-Чик Рубен • 80'Жоржиньо II • Алонсо Маркос • Зиеш Хаким 74' ( Пулишич Кристиан ( 74') • Хадсон-Одои Каллум 74' ( Баркли Росс ( 74') • Хаверц Кай
Запасные: Вейл Харви • Чилуэлл Бен • Сарр Маланг • Беттинелли Маркус • Джеймс Рис II • Чалоба Трево • Аррисабалага Кепа • Ньигес Сауль
02 ноября. Стадион "Eleda Stadion".