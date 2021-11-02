«Челси» забил лишь один гол «Мальмё» и победил

В Швеции играли соперники «Зенита» по Лиге чемпионов, «Мальмё» и «Челси». Лондонцы господствовали на поле и регулярно обстреливали чужие ворота, но мяч то летел мимо, то здорово играл голкипер. У «Мальмё» моменты создавались только на контратаках, но редкие удары не достигали цели. Лондонцы вырвали победу на 56-й минуте. Каллум-Хадсон Одои промчался по правому краю поля и создал момент для Хакима Зиеша, который замкнул дальнюю штангу.

1:0, и «Челси» с 9 очками настиг лидеров из «Ювентуса».