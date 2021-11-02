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Лига чемпионов

«Челси» забил лишь один гол «Мальмё» и победил

02 Ноября 2021 • 22:37 Комментировать
Мальмё
0:1
Челси
окончен

В Швеции играли соперники «Зенита» по Лиге чемпионов, «Мальмё» и «Челси». Лондонцы господствовали на поле и регулярно обстреливали чужие ворота, но мяч то летел мимо, то здорово играл голкипер. У «Мальмё» моменты создавались только на контратаках, но редкие удары не достигали цели. Лондонцы вырвали победу на 56-й минуте. Каллум-Хадсон Одои промчался по правому краю поля и создал момент для Хакима Зиеша, который замкнул дальнюю штангу.

1:0, и «Челси» с 9 очками настиг лидеров из «Ювентуса».

Протокол игры  
Мальмё 0:1 Челси
    56' Зиеш Хаким (0:1)
Далин Юхан Ахмедходжич Анел Нильсен Лассе Брорссон Франц Бергет Йо Инге   86' (Бирманчевич Велько (   86') Ракип Эрдаль   86' (Ларссон Эрик (   86') Инносент Бонке Пенья Серхио   58' (Ольссон Мартин (   58') Рикс Сёрен   58' (Левицки Оскар (   58') Колак Антонио-Мирко Нанаси Себастьян   74' (Налич Ади (   74')
Запасные: Диавара Исмаэль Гваргис Питер Эльборг Мелкер Мойсандер Никлас Эйле Ноа Абубакари Малик
Менди Эдуар Кристенсен Андреас Силва Тьяго   69' Рюдигер Антонио Аспиликуэта Сесар Лофтус-Чик Рубен   80' Жоржиньо II Алонсо Маркос Зиеш Хаким   74' (Пулишич Кристиан (   74') Хадсон-Одои Каллум   74' (Баркли Росс (   74') Хаверц Кай
Запасные: Вейл Харви Чилуэлл Бен Сарр Маланг Беттинелли Маркус Джеймс Рис II Чалоба Трево Аррисабалага Кепа Ньигес Сауль
02 ноября. Стадион "Eleda Stadion".

 

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Идет 67 минута Вильярреал 1:0 Янг Бойз
Идет 68 минута Ювентус 2:1 Зенит
Идет 65 минута Бавария 4:1 Бенфика
Идет 65 минута Севилья 1:2 Лилль
Идет 65 минута Динамо Киев 0:0 Барселона
Идет 63 минута Аталанта 2:1 Манчестер Юнайтед
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03.11  20:45 Реал Мадрид ... Шахтёр Донецк 1.26 6.4 11
03.11  23:00 Ливерпуль ... Атлетико М 1.93 3.75 3.9
03.11  23:00 Шериф ... Интер Милан 7.6 5.2 1.4
03.11  23:00 РБ Лейпциг ... ПСЖ 3.95 3.95 1.88
03.11  23:00 Боруссия Д ... Аякс 1.92 4 3.7
03.11  23:00 Манчестер Сити ... Брюгге 1.17 8.2 16
03.11  23:00 Спортинг Л ... Бешикташ 1.62 4.2 5.4
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