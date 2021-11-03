Тухель: «В момент высочайшего давления на соперника использовали свой шанс»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победного матча Лиги чемпионов против «Мальмё» (1:0) дал комментарий по игре.

- Мы хотели добиться результата, нам он был нужен, мы его ждали и добились. После перерыва мы хотели увеличить интенсивность игры, чтобы наконец-то забить гол. В момент высочайшего давления на соперника во втором тайме мы смогли использовать свой шанс и были достаточно хладнокровны, чтобы забить, - приводит слова Тухеля УЕФА.

После этой победы «синие» набрали 9 очков и на тот момент настигли «Ювентус», который в эти минуты играет дома против «Зенита» и ведёт со счетом 2:1.