Жоржиньо: «Продолжали свои попытки, работали, создавали моменты, и гол пришёл»

Игрок матча четвёртого тура Лиги чемпионов «Мальмё» - «Челси» (0:1) Жоржиньо дал комментарий после завершения игры.

- Команды провели хороший матч, было сложно, но мы пытались контролировать развитие событий на поле и создавали моменты. Не скажу, что на таком уровне бывает легко. Как я и ожидал, поединок был непростым, хотя многим могло до матча показаться, что будет не так, - приводит слова Жоржиньо УЕФА.

Также итальянский футболист отметил разницу с первым матчем этих команд (4:0): «Атмосфера, поле, то, что соперник играл дома. Мы никак не могли открыть счет в первом тайме, но были терпеливыми и продолжали свои попытки, работали и создавали моменты. И гол пришел».