«Челси» спокойно разгромил «Мальмё»

Шведский «Мальмё» проиграл очередной матч Лиги чемпионов. На сей раз аутсайдер группы уступил 0:4 на выезде против «Челси». Ромелу Лукаку получил повреждение в середине первого тайма, а забивали Андреас Кристенсен, Кай Хаверц, а Жоржиньо оформил дубль с пенальти.
Протокол игры
|(1:0) Кристенсен Андреас 9'
|(2:0) Жоржиньо II 21'
|(3:0) Хаверц Кай 48'
|(4:0) Жоржиньо II 57'
Менди Эдуар • Кристенсен Андреас • Силва Тьяго • Рюдигер Антонио • Аспиликуэта Сесар 65' ( Ньигес Сауль ( 65') • Канте Н'Голо 65' ( Джеймс Рис II ( 65') • Жоржиньо II • Чилуэлл Бен 66' ( Алонсо Маркос ( 66') • Маунт Мэйсон • Вернер Тимо 44' ( Хадсон-Одои Каллум ( 44') • Лукаку Ромелу 23' ( Хаверц Кай ( 23')
Запасные: Лофтус-Чик Рубен • Беттинелли Маркус • Баркли Росс • Ковачич Матео • Зиеш Хаким • Чалоба Трево • Аррисабалага Кепа
Далин Юхан 46' ( Диавара Исмаэль ( 46') • Ларссон Эрик • 55'Нильсен Лассе • 19'Брорссон Франц • Бергет Йо Инге 84' ( Мойсандер Никлас ( 84') • Пенья Серхио 58' ( Налич Ади ( 58') • Инносент Бонке • Кристиансен Андерс 53' 58' ( Ракип Эрдаль ( 58') • Ольссон Мартин • Колак Антонио-Мирко • Бирманчевич Велько 46' ( Абубакари Малик ( 46')
Запасные: Гваргис Питер • Эльборг Мелкер • Emil Lindman • Эйле Ноа • Бьорквист Маркус
20 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).