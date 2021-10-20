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Лига чемпионов

«Челси» спокойно разгромил «Мальмё»

20 Октября 2021 • 23:56 Комментировать (1)
Челси
4:0
Мальмё
окончен

Шведский «Мальмё» проиграл очередной матч Лиги чемпионов. На сей раз аутсайдер группы уступил 0:4 на выезде против «Челси». Ромелу Лукаку получил повреждение в середине первого тайма, а забивали Андреас Кристенсен, Кай Хаверц, а Жоржиньо оформил дубль с пенальти.

Протокол игры  
Челси 4:0 Мальмё
(1:0) Кристенсен Андреас 9'    
(2:0) Жоржиньо II 21'    
(3:0) Хаверц Кай 48'    
(4:0) Жоржиньо II 57'    
Менди Эдуар Кристенсен Андреас Силва Тьяго Рюдигер Антонио Аспиликуэта Сесар   65' (Ньигес Сауль (   65') Канте Н'Голо   65' (Джеймс Рис II (   65') Жоржиньо II Чилуэлл Бен   66' (Алонсо Маркос (   66') Маунт Мэйсон Вернер Тимо   44' (Хадсон-Одои Каллум (   44') Лукаку Ромелу   23' (Хаверц Кай (   23')
Запасные: Лофтус-Чик Рубен Беттинелли Маркус Баркли Росс Ковачич Матео Зиеш Хаким Чалоба Трево Аррисабалага Кепа
Далин Юхан   46' (Диавара Исмаэль (   46') Ларссон Эрик   55' Нильсен Лассе   19' Брорссон Франц Бергет Йо Инге   84' (Мойсандер Никлас (   84') Пенья Серхио   58' (Налич Ади (   58') Инносент Бонке Кристиансен Андерс   53'   58' (Ракип Эрдаль (   58') Ольссон Мартин Колак Антонио-Мирко Бирманчевич Велько   46' (Абубакари Малик (   46')
Запасные: Гваргис Питер Эльборг Мелкер Emil Lindman Эйле Ноа Бьорквист Маркус
20 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мальмё
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
21 Октября 2021 в 00:11
Волшебник Жоржиньо - очаровал своим титаническим мастерством несгибаемый Мальмё! )))
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окончен Барселона 1:0 Динамо Киев
окончен Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбург
окончен Янг Бойз 1:4 Вильярреал
окончен Челси 4:0 Мальмё
окончен Бенфика 0:4 Бавария
окончен Лилль 0:0 Севилья
окончен Манчестер Юнайтед 3:2 Аталанта
окончен Зенит 0:1 Ювентус
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