Тухель подозревает, что «загнал» Лукаку

Главный тренер «Челси» Томас Тухель попытался найти причину отсутствия голевых ударов от Ромелу Лукаку в последних матчах.

- Чувствую, что он устал психологически. Мне кажется, что он сыграл немного больше, чем стоило бы. Ему нужно поймать свой ритм, но пока сложно судить, нужна ли ему пауза, либо его стоит выпускать на поле, - заявил Тухель на пресс-конференции перед матчем с «Мальмё».

29-летний бельгиец забил 4 гола в 10 матчах за свой клуб, но не поражает ворота соперников с 14 сентября, когда «синие» играли с «Зенитом» (1:0). Далее в матчах против «Тоттенхэма», «Манчестер Сити», «Ювентуса», «Саутгемптона» и «Брентфорда» Лукаку уходил с поля без голов.