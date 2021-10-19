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Тухель подозревает, что «загнал» Лукаку

19 Октября 2021 • 19:32 Комментировать (2)
Челси
...
Мальмё
1.10 9.80 29.00
20.10 22:00

Главный тренер «Челси» Томас Тухель попытался найти причину отсутствия голевых ударов от Ромелу Лукаку в последних матчах.

- Чувствую, что он устал психологически. Мне кажется, что он сыграл немного больше, чем стоило бы. Ему нужно поймать свой ритм, но пока сложно судить, нужна ли ему пауза, либо его стоит выпускать на поле, - заявил Тухель на пресс-конференции перед матчем с «Мальмё».

29-летний бельгиец забил 4 гола в 10 матчах за свой клуб, но не поражает ворота соперников с 14 сентября, когда «синие» играли с «Зенитом» (1:0). Далее в матчах против «Тоттенхэма», «Манчестер Сити», «Ювентуса», «Саутгемптона» и «Брентфорда» Лукаку уходил с поля без голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
19 Октября 2021 в 20:23
Лукаку : "Блин, не пойму, что за фигня, меня походу уже загоняли что ли?"))) Просто все его мысли заняты тем, как же помочь в борьбе с расизмом.
Snk6565
19 Октября 2021 в 20:22
Сейчас будут искать причины собственного про@ба за 100 лямов...ну не умеет Буратино играть в сильных лигах...доказано временем...а они прут и прут его в эту реку
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