Тухель: «Челси» настроился на победу и одержал её»

Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель пообщался с представителями СМИ после поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов со шведским «Мальмё». Английский клуб отпраздновал разгромную победу со счетом 4:0.

«Команда очень активно играла, у нас практически все получилось. Мы доминировали во многих единоборствах. «Челси» настроился на победу и одержал ее. Все очень довольны результатом», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.

После трех туров «пенсионеры» набрали шесть очков и занимают второе место в квартете, уступая лидирующему «Ювентусу» три балла.