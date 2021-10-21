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Лига чемпионов

Тухель: «Челси» настроился на победу и одержал её»

21 Октября 2021 • 08:42 Комментировать
Челси
4:0
Мальмё
окончен

Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель пообщался с представителями СМИ после поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов со шведским «Мальмё». Английский клуб отпраздновал разгромную победу со счетом 4:0.

«Команда очень активно играла, у нас практически все получилось. Мы доминировали во многих единоборствах. «Челси» настроился на победу и одержал ее. Все очень довольны результатом», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.

После трех туров «пенсионеры» набрали шесть очков и занимают второе место в квартете, уступая лидирующему «Ювентусу» три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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