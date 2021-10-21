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Лига чемпионов

«Челси» потерял двух звёздных игроков в матче с «Мальмё»

21 Октября 2021 • 09:33 Комментировать (2)
Челси
4:0
Мальмё
окончен

Лондонский «Челси» потерял двух нападающих по ходу вчерашнего поединка против шведского «Мальмё» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Пенсионеры» одержали уверенную победу со счетом 4:0.

В середине первого тайма повреждение получил бельгиец Ромелу Лукаку, вместе него на 23-й минуте вышел Кай Хаверц. Также в концовке первой половины встречи травмировался Тимо Вернер, которого заменил Каллум Хадсон-Одои.

Благодаря вчерашнему успеху лондонцы имеют в своем активе шесть баллов и занимают второе место в квартете Н. В четвертом туре подопечные Томаса Тухеля на выезде встретятся с «Мальмё».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Тимо Вернер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
21 Октября 2021 в 11:38
Потери ощутимые .Скорейшего выздоровления только.
Misha_diablo_football
21 Октября 2021 в 10:13
Здоровья ребятам...
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