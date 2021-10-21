«Челси» потерял двух звёздных игроков в матче с «Мальмё»

Лондонский «Челси» потерял двух нападающих по ходу вчерашнего поединка против шведского «Мальмё» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Пенсионеры» одержали уверенную победу со счетом 4:0.

В середине первого тайма повреждение получил бельгиец Ромелу Лукаку, вместе него на 23-й минуте вышел Кай Хаверц. Также в концовке первой половины встречи травмировался Тимо Вернер, которого заменил Каллум Хадсон-Одои.

Благодаря вчерашнему успеху лондонцы имеют в своем активе шесть баллов и занимают второе место в квартете Н. В четвертом туре подопечные Томаса Тухеля на выезде встретятся с «Мальмё».