Хаверц боялся стать героем мемов по итогам финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц стал автором победного гола в финале Лиги чемпионов сезона 2020/21. «Синие» тогда обыграли «Манчестер Сити». 22-летний футболист заявил, что в те мгновения жутко нервничал.

- Это было, да, 100%. Подобные ситуации всегда самые плохие, ведь ты считаешь, что если промахнешься, то окажешься в YouTube, «Инстаграме» и каждом меме. Поэтому думаешь: «пожалуйста, забей здесь». Конечно, после того, как всё это произошло, это лучшие моменты в футболе, - заявил Хаверц в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что год назад немецкий футболист переехал в «Челси» из «Байера».