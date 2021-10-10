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Лига чемпионов

Хаверц боялся стать героем мемов по итогам финала Лиги чемпионов

10 Октября 2021 • 20:19 Комментировать
Челси
...
Мальмё
1.13 9.00 20.00
20.10 22:00

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц стал автором победного гола в финале Лиги чемпионов сезона 2020/21. «Синие» тогда обыграли «Манчестер Сити». 22-летний футболист заявил, что в те мгновения жутко нервничал.

- Это было, да, 100%. Подобные ситуации всегда самые плохие, ведь ты считаешь, что если промахнешься, то окажешься в YouTube, «Инстаграме» и каждом меме. Поэтому думаешь: «пожалуйста, забей здесь». Конечно, после того, как всё это произошло, это лучшие моменты в футболе, - заявил Хаверц в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что год назад немецкий футболист переехал в «Челси» из «Байера».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кай Хаверц
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