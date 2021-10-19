«Аякс» уничтожил «Боруссию» в матче лидеров группы

Матч лидеров группы С Лиги чемпионов не оправдал надежд в плане интриги. «Аякс» разорвал в клочья оборону «Боруссии» из Дортмунда, не пропустив в свою очередь. Душан Тадич со штрафного пробил в цель рикошетом от Марко Ройса, а Дэйли Блинд бильярдным ударов в уголок удвоил счет. Себастьян Алле отдал еще один результативный пас, на Антони, а потом забил и сам головой, почти без прыжка - 4:0.
«Аякс» лидирует с 9 очками, у «Спортинга» - 6 баллов.
Протокол игры
|Аякс
|4:0
|Боруссия Д
|(1:0) Ройс Марко 11'
|(2:0) Блинд Дэйли 25'
|(3:0) Антони 57'
|(4:0) Алле Себастьян 72'
Пасвер Ремко • Мазрауи Нуссер 83' ( Дарами Мохаммед ( 83') • Тимбер Юррьен • Мартинес Лисандро • Блинд Дэйли • Альварес Эдсон • 33'Бергёйс Стивен 69' ( Классен Дэви ( 69') • Гравенберх Райан • Антони 76' ( Нерес Давид ( 76') • Алле Себастьян 83' ( Ренсх Девайн ( 83') • Тадич Душан
Запасные: Перейра Данило II • Тейлор Кеннет • Сетфорд Чарли • Гортер Джей • Тальяфико Николас • Кудус Мохаммед • Шуурс Перр • Лабьяд Закария
Кобель Грегор • Мёнье Тома 79' ( Вольф Мариус ( 79') • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс 79' ( Понграчич Марин ( 79') • Шульц Нико 46' ( Джан Эмре ( 46') • Беллингхем Джуд • Витсель Аксель • 42'Брандт Юлиан 88' ( Кнауфф Ансгар ( 88') • Ройс Марко • Мален Дониэлл 53' ( Азар Торган ( 53') • Холанн Эрлинг
Запасные: Пасслак Феликс • Тиггес Штеффен • Рейньер Жезус • Унбехаун Лука • Загаду Дан-Аксель • Хитц Mapвин
19 октября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).