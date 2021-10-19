«Аякс» уничтожил «Боруссию» в матче лидеров группы

Матч лидеров группы С Лиги чемпионов не оправдал надежд в плане интриги. «Аякс» разорвал в клочья оборону «Боруссии» из Дортмунда, не пропустив в свою очередь. Душан Тадич со штрафного пробил в цель рикошетом от Марко Ройса, а Дэйли Блинд бильярдным ударов в уголок удвоил счет. Себастьян Алле отдал еще один результативный пас, на Антони, а потом забил и сам головой, почти без прыжка - 4:0.

«Аякс» лидирует с 9 очками, у «Спортинга» - 6 баллов.