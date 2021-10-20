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Лига чемпионов

Тренер дортмундской «Боруссии» назвал заслуженным поражение от «Аякса»

20 Октября 2021 • 09:12 Комментировать
Аякс
4:0
Боруссия Д
окончен

Главный тренер «Боруссии» (Дортмунд) Марко Розе высказался о крупном поражении от амстердамского «Аякса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий гранд был разгромлен в Голландии со счетом 0:4.

«Соперник блестяще провел встречу и одержал заслуженную победу. Их голкипер отлично действовал. Нам указали на наши недостатки, будем работать над ними. Мы проиграли со счетом 0:4, поэтому вечер точно не удался», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После трех сыгранных туров дортмундский коллектив набрал шесть баллов и занимает второе место в группе С. Амстердамский клуб с девятью очками является лидером квартета.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Боруссия Дортмунд Марко Розе
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