Тренер «Боруссии» Дортмунд: «Должны выложиться на 100%, чтобы обыграть «Аякс»

«Аякс» довольно уверенно начал новый розыгрыш Лиги чемпионов, добыв две победы в двух стартовых турах. Поэтому, накануне противостояния с дортмундской «Боруссией» голландцы не считаются уж столь явными аутсайдерами.

Свои опасения насчет предстоящего поединка высказал и наставник немцев Марко Розе. На встрече с представителями медиа специалист заявил, что набрать максимум очков против «Аякса» будет непросто.

«Должны выложиться на 100%, чтобы обыграть соперника. Надеемся воспользоваться пространством, ведь «Аякс» играет агрессивно, используя высокий прессинг. Найдем необходимый баланс и победа будет у нас в кармане», - приводит слова Розе официальный сайт клуба.

Отметим, что в строй на днях вернулся форвард Эрлинг Холанн, наличие которого может повлиять на конечный исход встречи.