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Лига чемпионов

​Блинд признан лучшим игроком 3-го тура Лиги чемпионов

21 Октября 2021 • 16:43 Комментировать
Аякс
4:0
Боруссия Д
окончен

Защитник «Аякса» Дэйли Блинд был признан лучшим футболистом матчей третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов, которые прошли на этой неделе. Об этом сообщается на страницах официального сайта УЕФА.

Во вторник «Аякс» на своём поле разгромил дортмундскую «Боруссию» со счётом 4:0. Дэйли Блинд отметился рядом успешных действий в обороне, а также записал на свой счёт забитый гол и результативный пас на партнёра.

«Аякс» после трёх туров занимает первое место в своей группе Лиги чемпионов. Команда Эрика тен Хага пока что не потеряла ни одного очка, одержав победы с общим счётом 11:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Дэйли Блинд
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