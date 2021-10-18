​Тен Хаг – журналистам: «Вы оскорбляете игроков «Боруссии»

Рулевой «Аякса» Эрик тен Хаг перед матчем Лиги чемпионов против «Боруссии» получил на пресс-конференции вопрос о том, как остановить форварда соперника Эрлинга Холанна.

«Боруссия» - больше, чем просто Эрлинг Холанн. Мы будем играть не против Холанна, а против «Боруссии».

При такой постановке вопроса вы оскорбляете других футболистов «Боруссии». У них отличная команда с очень хорошим нападающим. Мы не будем играть так, чтобы пытаться остановить именно Холанна. Мы должны остановить «Боруссию», - высказался тен Хаг.

Матч между «Аяксом» и «Боруссией» начнётся 19 октября в 22:00 по московскому времени.