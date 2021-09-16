Алле - о покере: «Не мог поверить, казалось, что я сплю»

Форвард амстердамского «Аякса» Себастьян Алле дал интервью после разгромной победы над лиссабонским «Спортингом» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Голландский гранд на выезде одолел соперника со счетом 5:1. Алле записал себе в актив покер.

«Не мог поверить в это, казалось, что я сплю. Не ожидал такого. Я очень счастлив и хочу насладиться этим моментом. Хочу поблагодарить своих одноклубников, они сыграли превосходно. «Аякс» был очень хорош в этом матче, мы не давали «Спортингу» свободного пространства. И это мы играли на выезде», - приводит слова нападающего пресс-служба УЕФА.

В следующем туре «Аякс» на своем поле примет «Бешикташ». Поединок пройдет 28 сентября.