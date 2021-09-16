Алле повторил рекорд ван Бастена

Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьян Алле стал главным героем вчерашнего матча с лиссабонским «Спортингом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу голландского клуба. На счету Алле четыре забитых мяча.

Примечательно, что 27-летний ивуарийский форвард стал вторым игроком в истории, оформившим покер в дебютном матче в Лиге чемпионов. Ранее это удалось легендарному Марко ван Бастену, забившему четыре гола за «Милан» в розыгрыше Кубка европейских чемпионов.

Алле стал футболистом «Аякса» зимой текущего года, перейдя из лондонского «Вест Хэма» за 22 миллиона евро.