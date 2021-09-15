Форвард «Аякса» Алле отметился покером в матче Лиги чемпионов против «Спортинга»

По состоянию на 75-ю минуту матча, голландский «Аякс» не испытывает особых проблем на выезде против «Спортинга» – подопечные Эрика тен Хага забили уже пять мячей в ворота португальцев, а покером отметился нападающий Себастьян Алле.

Алле стал в один ряд с такими футболистами как Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски, которым удавалось отличаться четырьмя забитыми голами в одном поединке Лиги чемпионов. Для достижения этого результата форварду понадобилось всего 63 минуты.

Напомним, что Алле перешел в «Аякс» зимой этого года – «Вест Хэм» получил за трансфер игрока 22,5 миллиона евро.

Текстовая онлайн-трансляция встречи проходит на сайте Liveresult.ru