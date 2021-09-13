​Эмери: «Аталанта» на одном уровне с «Миланом», «Интером», «Ювентусом» и «Наполи»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери перед матчем Лиги чемпионов против «Аталанты» похвалил соперника.

«Когда я анализировал «Аталанту», я подумал: «Вау». Это своеобразная и умная команда, которая очень хорошо тренируется.

Если смотреть на историю «Аталанты» и «Вильярреала», то это что-то разное. У них большая история, но у них нет таких же европейских традиций. Однако, благодаря Гасперини, наблюдается постоянный рост. «Аталанта» находится на одном уровне с «Миланом», «Интером», «Ювентусом» и «Наполи». Мы должны уважать их и адаптироваться к тому, как они играют», - цитирует Эмери Calcio Mercato.