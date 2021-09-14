Гасперини: «У нас очень сложная группа»

Коуч «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в преддверии встречи с «Вильярреалом» поделился мнением об уровне конкуренции в группе F Лиги чемпионов.

«Думаю, у нас очень сложная группа. Попасть в плей-офф будет труднее, чем в предыдущие годы. Для преодоления группового этапа нам потребуется сделать нечто действительно особенное. У нас сильные соперники», - цитирует Гасперини Transfermarketweb.

Также наставник «богини» рассказал, как его команде удалось прибавить благодаря выступлениям в Европе: «Этот пусть заставил нас стать лучше во многих аспектах. Этот турнир труднее чемпионата. Всегда стремимся получить опыт, который будет для нас полезен».