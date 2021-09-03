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Лига чемпионов

«Аталанта» заявила травмированного Хатебура на Лигу чемпионов

03 Сентября 2021 • 14:35 Комментировать
Вильярреал
...
Аталанта
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14.09 22:00

Ханс Хатебур попал в заявочный лист «Аталанты» на групповую стадию Лиги чемпионов, несмотря на свою серьезную травму.

Голландский полузащитник в августе перенёс операцию на стопе. Предполагается, что его восстановление займет около трёх месяцев. То есть, раньше ноября ожидать возвращения хавбека на поле явно не стоит.

Тем не менее, Джан Пьеро Гасперини включил Хатебура в заявку на матчи наиболее престижного европейского клубного турнира.

Отметим, что в итоговом списке «богини» нашлось также место россиянину Алексею Миранчуку и украинцу Руслану Малиновскому.

«Аталанта» в первом туре Лиги чемпионов сыграет в гостях с «Вильярреалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Ханс Хатебур
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