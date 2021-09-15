​Гасперини доволен ничьей с «Вильярреалом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после гостевой ничьей с «Вильярреалом» (2:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я считаю, что это была отличная игра, которую хорошо провели обе команды. Я доволен тем, как мы действовали против хорошего соперника. Мы были достаточно сильны, чтобы контролировать мяч, потому что если вы допускаете слишком много потерь в игре с таким противником, вас могут наказать.

Я был уверен, что мы сможем выиграть, когда оказались в численном большинстве. Но в итоге Хуан Муссо даже спас нас», - высказался Гасперини в эфире Sky.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» 29 сентября примет «Янг Бойз».